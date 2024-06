"Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno. L'operazione è andata bene grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate… un grazie speciale al dott. Cheli al prof. Porcellini a tutto lo staff dell'ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo" ha scritto Aldo Montano sui social subito dopo l'intervento. Poi ha aggiunto: "Non mi ha mai spaventato affrontare gli infortuni, l’ho sempre fatto con serenità fiducia e serietà. Passerà anche questa, grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi". E' visibilmente stanco e provato, ma non smette di sorridere.