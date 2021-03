Aldo Montano è diventato papà bis: è nato Mario

Fiocco azzurro per Aldo Montano , papà per la seconda volta. Tre anni dopo la primogenita Olympia, sua moglie Olga Plachina ha dato alla luce Mario. Il primo maschietto della coppia ha "ereditato" il nome dal nonno paterno. Il campione di scherma ha annunciato la bella notizia con un post su Instagram. Nella foto lui, la neomamma e il bebè e una crostata di frutta: "Sei la nostra ciliegina sulla torta", ha scritto.

Aldo ha dato il benvenuto al suo piccolo, nato il 27 marzo, con parole dolcissime sui social. "Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato! Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute... benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta!", ha scritto. Gli auguri dai follower non sono mancati, soprattutto i colleghi sportivi si sono stretti intorno a Montano. Filippo Magnini, Tania Cagnotto (mamma bis da pochi giorni), Francesca Piccinini, Massimiliano Rosolino, Margherita Granbassi, Gabriele Detti, Arianna Errigo e molti altri hanno mandato cuori e auguri.

La gravidanza di Olga non è stata facilissima visto che lei, ex velocista russa, e Aldo sono risultati positivi al covid. Febbre, tosse, dolori... "Siamo acciaccati ovunque", aveva raccontato Montano, ma per fortuna nessuna conseguenza seria né per la coppia né per il nascituro. "La nostra prima figlia Olympia ci aveva già cambiato la vita... ora sarà stravolta!" aveva pronosticato qualche mese fa il campione olimpico.

