Alberto Aquilani sedotto dalla modella Noemy Forni

Alberto Aquilani ha definitivamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Michela Quattrociocche . Accanto a lui ora c'è Noemy Forni , modella e influencer 26enne dalle curve sinuose e dall'innegabile sex appeal. Si frequentano da settembre e il loro amore cresce di giorno in giorno. Il settimanale "Chi" li ha paparazzati a Firenze, dove lui allena la Primavera della squadra di calcio cittadina, mentre entrano insieme in un palazzo in cui ha sede lo studio di un ginecologo: semplice coincidenza o la coppia nasconde un dolce segreto?

Tra Noemy e Alberto la scintilla è scoccata a settembre, quando la fine del matrimonio tra l'ex calciatore e la Quattrociocche era già stata annunciata da qualche mese. Il loro è tutt'altro che un flirt passeggero: i bene informati raccontano di una coppia complice e innamorata. Prima di attraversare il portone del palazzo si abbracciano con trasporto, racconta "Chi", e Aquilani mostra uno spiccato istinto protettivo verso la ragazza.

La Forni ha avuto in passato una storia d'amore con Fabio Fulco subito dopo la fine della relazione dell'attore con Cristina Chiabotto. Su Instagram è molto attiva e le sue foto in pose sexy raccolgono migliaia di commenti e cuoricini. Con Aquilani non è ancora uscita allo scoperto sui social, ma non c'è dubbio che la loro storia sia già decollata...

