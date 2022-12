Vip pronti per le feste, chi ha l'albero di Natale più bello?

Le loro case si illuminano di mille luci colorate e gli allestimenti sfarzosi non mancano. Con i follower condividono la magia tipica di questo periodo, postando su Instagram gli scatti dei loro abeti decorati... e non solo quelli.

Addobbi a profusione

A casa Ferragnez l'atmosfera natalizia si sente già sulla porta di casa. Il portone dell'attico milanese è decorato con una cornice di palline mega e nel salotto troneggia un albero di Natale enorme e coloratissimo. Anche Ciro Immobile e Jessica Melena non si sono limitati all'abete: casa loro è un tripudio di simboli delle feste, dalle renne luminose al soldatino di stagno gigante.



L'albero con i figli

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono portati avanti con l'allestimento per le feste, decorando casa subito dopo Halloween. L'abete è ricco di luci colorare e di palline appese insieme ai bimbi. Anche Lodovica Comello si è fatta aiutare dal piccolo Teo e sui social ha raccontato l'emozione di poter fare l'albero di Natale per la prima volta con il bambino. Una gioia condivisa da Paola Turani che aveva con sé il piccolo Enea, tutto contento in mezzo agli addobbi.

A ognuno il suo

L'albero di Natale di Giulia Salemi lascia a bocca aperta, pienissimo di palline e luci calde. Quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas è ricco di addobbi sfiziosi e particolari, dalle rose rosse alle mele di cristallo. E' decisamente chic l'abete di Cristina Chiabotto, tutto giocato sui colori bianco e oro.



Occhio ai cani...

Piccola disavventura per Michelle Hunziker, visto che il suo bellissimo albero di Natale è stato devastato dal cane Odino. Come al solito non si è lasciata abbattere, anzi ne ha approfittato per condividere le foto sui social e farsi una risata con loro. Dovrà stare attenta Alessia Marcuzzi con il cane Brownie: il suo abete decorato con tanto amore insieme alla figlia Mia potrebbe fare la stessa fine...