Alba Parietti, selfie in costume a Formentera... ma un uomo nudo dietro di lei le ruba la scena

Alba Parietti posta un selfie in costume da Formentera...

ma un uomo completamente nudo dietro di lei le ruba la scena. Un fuori programma "a luci rosse" per la soubrette in vacanza alle Baleari. La fotocamera del suo cellulare infatti, oltre a lei in posa super sexy, ha ripreso anche un turista che, in versione "come l'ha fatto mamma", sta probabilmente sistemando l'asciugamani sulla spiaggia dell'isola, nota per essere apprezzata da naturisti e non solo. E lo scatto pubblicato su Instagram è diventato subito virale.