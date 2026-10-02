Adriana Abascal: "Ecco perché con Emanuele Filiberto è finita per sempre"

Adriana Abascal Rompe il silenzio sulla fine della storia con Emanuele Filiberto: "Nessuna possibilità di riconciliazione" © IPA
Nessun ritorno di fiamma e, soprattutto, nessuna intenzione di riprovarci. Adriana Abascal, 55 anni, parla per la prima volta della fine della storia con Emanuele Filiberto di Savoia, 54, e mette un punto alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. In un'intervista a ¡HOLA!, l'imprenditrice messicana racconta perché la relazione è finita e spiega cosa è successo quando i due hanno ricominciato a frequentarsi.
Adriana Abascal: "Non c'è possibilità di riconciliazione"
La storia era già arrivata al capolinea nel 2025. All'inizio del 2026, però, Abascal ed Emanuele Filiberto hanno provato a riavvicinarsi e per alcune settimane sono tornati a frequentarsi. Le loro apparizioni insieme avevano fatto pensare a una riconciliazione, ma l'imprenditrice chiarisce che le cose sono andate diversamente. I due si sono rivisti per capire se ci fossero ancora le basi per ricominciare, ma alla fine hanno scelto di proseguire separatamente.
"No, per me non c'è possibilità di riconciliazione", dice Abascal a ¡HOLA!. Tanto che, secondo lei, non si può nemmeno parlare di una seconda rottura: "Non c'è stata una seconda rottura perché non c'è stato un ritorno".
A pesare sulla decisione sarebbero state soprattutto le differenze nel modo di vivere e nei progetti per il futuro. Abascal è madre di tre figli, Paulina, 26 anni, Diego, 22, e Jimena, 19, e da cinque anni è alla guida di Maison Skorpios, il marchio di calzature che ha fondato. Il lavoro continua ad avere un ruolo centrale nella sua quotidianità: "La mia vita ha bisogno di struttura, lavoro e dedizione", spiega.
"I nostri obiettivi e i nostri modi di vivere sono diversi", aggiunge. L'imprenditrice racconta di non vedersi in futuro in "una vita di ozio, tra gala e feste". Una dimensione che all'inizio della relazione l'aveva anche divertita, ma che con il tempo ha capito essere distante dalla vita che desidera.
La storia con Emanuele Filiberto
Emanuele Filiberto e Adriana Abascal avevano reso pubblica la loro relazione nel 2025, dopo essere stati fotografati insieme in diverse occasioni. A dicembre era arrivato l'annuncio della rottura da parte dell'imprenditrice, con un messaggio pubblicato sui social e successivamente cancellato.
Qualche mese dopo i due erano stati fotografati di nuovo insieme a Parigi e quelle immagini avevano fatto pensare che la crisi fosse superata. Ora Abascal chiarisce che si era trattato soltanto di un tentativo di riavvicinamento.
Tra i due, comunque, non ci sarebbe rancore. Adriana conserva un buon ricordo della relazione e augura il meglio all'ex compagno. Per lei anche una storia che finisce può avere un lieto fine, quando si riesce a capire in tempo che continuare significherebbe rinunciare a una parte di se stessi.