Adriana Abascal: "Ecco perché con Emanuele Filiberto è finita per sempre"

La storia era già arrivata al capolinea nel 2025. All'inizio del 2026, però, Abascal ed Emanuele Filiberto hanno provato a riavvicinarsi e per alcune settimane sono tornati a frequentarsi. Le loro apparizioni insieme avevano fatto pensare a una riconciliazione, ma l'imprenditrice chiarisce che le cose sono andate diversamente. I due si sono rivisti per capire se ci fossero ancora le basi per ricominciare, ma alla fine hanno scelto di proseguire separatamente.