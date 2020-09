Addio al veleno tra Balotelli e la corteggiatrice, Alessia pubblica i messaggi privati

Solo una settimana fa si dichiarava innamorato. Ora Mario Balotelli è tornato single e la storia con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Messina, è finita nel peggiore dei modi. Lui che si fa beccare con un’altra, lei che scrive sui social che non vuole più sentire parlare di “quel personaggio”. Chi pensava che fosse la volta buona, si è dovuto ricredere in fretta…

Lo scontro va in scena sui social. Si vocifera che tra i due ci sia stata una rottura, qualcuno chiede alla Messina se si trovi a casa di Balo, ma lei attacca: “Grazie per avermi fatto vedere una nuova ragazza nella casa di Balotelli, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio”.

Il calciatore nelle storie rinnega ogni innamoramento e dice: “Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”.

Ma se lui si dichiara single, la Messina si toglie qualche sassolino dalla scarpa e pubblica la chat con Balotelli: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia”. Ma lei aggiunge: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”.

