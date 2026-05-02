Derealizzazione: sintomi, cause e legame con stress e ansia

Esiste un’esperienza tanto destabilizzante quanto difficile da spiegare, in cui il mondo improvvisamente sembra perdere profondità, autenticità e familiarità. Le persone possono apparire lontane, quasi scenografie artificiali, i rumori ovattati come se arrivassero attraverso una barriera invisibile, mentre colori e forme sembrano alterati. Non è fantasia, né una perdita di coscienza, né un disturbo psicotico. È la derealizzazione, una condizione neuropsicologica che coinvolge la percezione e che negli ultimi anni sta emergendo con crescente frequenza nei contesti clinici, soprattutto tra individui sottoposti a stress cronico, ansia persistente, burnout e sovraccarico sensoriale. In un’epoca caratterizzata da iperconnessione digitale, ritmi circadiani alterati, pressione lavorativa costante e stimolazione cognitiva continua, il sistema nervoso umano si trova spesso esposto a livelli di attivazione superiori alla propria capacità fisiologica di regolazione. Quando questo accade, il cervello può mettere in atto meccanismi di difesa sofisticati, finalizzati a ridurre l’impatto emotivo dell’eccesso di stress. La derealizzazione rappresenta proprio una di queste strategie: una forma di “disconnessione percettiva” temporanea attraverso cui il cervello modifica il modo in cui la realtà viene elaborata, attenuandone l’intensità emotiva per proteggere l’organismo. Per chi la sperimenta, la sensazione può essere profondamente spaventosa. Il timore di perdere il controllo, di “impazzire” o di non riuscire più a tornare a uno stato normale è frequente, anche se dal punto di vista clinico la derealizzazione non implica una rottura con la realtà. Al contrario, uno degli aspetti distintivi è proprio la consapevolezza del cambiamento percettivo: chi ne soffre sa che qualcosa nel proprio modo di percepire è alterato, ma non riesce a interrompere immediatamente quella sensazione di distacco.