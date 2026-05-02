Derealizzazione: sintomi, cause e legame con stress e ansia
Stress, ansia e sovraccarico possono spingere il cervello ad alterare temporaneamente la percezione della realtà come meccanismo di difesa neuropsicologica.di Silvia Trevaini
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Esiste un’esperienza tanto destabilizzante quanto difficile da spiegare, in cui il mondo improvvisamente sembra perdere profondità, autenticità e familiarità. Le persone possono apparire lontane, quasi scenografie artificiali, i rumori ovattati come se arrivassero attraverso una barriera invisibile, mentre colori e forme sembrano alterati. Non è fantasia, né una perdita di coscienza, né un disturbo psicotico. È la derealizzazione, una condizione neuropsicologica che coinvolge la percezione e che negli ultimi anni sta emergendo con crescente frequenza nei contesti clinici, soprattutto tra individui sottoposti a stress cronico, ansia persistente, burnout e sovraccarico sensoriale. In un’epoca caratterizzata da iperconnessione digitale, ritmi circadiani alterati, pressione lavorativa costante e stimolazione cognitiva continua, il sistema nervoso umano si trova spesso esposto a livelli di attivazione superiori alla propria capacità fisiologica di regolazione. Quando questo accade, il cervello può mettere in atto meccanismi di difesa sofisticati, finalizzati a ridurre l’impatto emotivo dell’eccesso di stress. La derealizzazione rappresenta proprio una di queste strategie: una forma di “disconnessione percettiva” temporanea attraverso cui il cervello modifica il modo in cui la realtà viene elaborata, attenuandone l’intensità emotiva per proteggere l’organismo. Per chi la sperimenta, la sensazione può essere profondamente spaventosa. Il timore di perdere il controllo, di “impazzire” o di non riuscire più a tornare a uno stato normale è frequente, anche se dal punto di vista clinico la derealizzazione non implica una rottura con la realtà. Al contrario, uno degli aspetti distintivi è proprio la consapevolezza del cambiamento percettivo: chi ne soffre sa che qualcosa nel proprio modo di percepire è alterato, ma non riesce a interrompere immediatamente quella sensazione di distacco.
Quando la percezione si sgancia dalla realtà
La derealizzazione appartiene ai disturbi dissociativi e si manifesta come una modificazione soggettiva dell’esperienza sensoriale dell’ambiente esterno. Il mondo circostante può apparire irreale, distante, piatto o artificiale, come se fosse osservato attraverso uno schermo o vissuto in una dimensione onirica. Sebbene l’esperienza sia intensa, il soggetto mantiene il contatto con la realtà oggettiva, distinguendo il fenomeno da condizioni psicotiche o neurologiche più gravi. I sintomi possono comparire in modo acuto durante episodi di ansia intensa o attacchi di panico, ma in alcuni casi diventare persistenti, incidendo sulla qualità della vita, sulla concentrazione e sulla stabilità emotiva.
Derealizzazione e depersonalizzazione: due manifestazioni della dissociazione
La derealizzazione è spesso associata alla depersonalizzazione, ma le due condizioni si differenziano per la direzione del distacco percettivo. Nella derealizzazione è il mondo esterno a sembrare alterato; nella depersonalizzazione, invece, è il proprio sé a essere percepito come distante, estraneo o scollegato dal corpo. Dal punto di vista diagnostico, entrambe possono rientrare nel disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione, riconosciuto come una risposta dissociativa a condizioni di iperattivazione emotiva, trauma o stress prolungato.
Cosa accade nel cervello
Sul piano neurobiologico, la derealizzazione è considerata una risposta adattiva. In situazioni di sovraccarico emotivo, il cervello riduce l’intensità dell’esperienza sensoriale ed emotiva attraverso modificazioni funzionali che coinvolgono la corteccia prefrontale, il sistema limbico e i circuiti di integrazione percettiva. L’aumento del controllo cognitivo da parte delle aree prefrontali e la contemporanea riduzione della reattività dell’amigdala determinano una sorta di “anestesia emotiva”, utile nel breve termine per proteggere l’organismo. Tuttavia, quando questo stato si prolunga o viene mantenuto dall’ansia anticipatoria, può trasformarsi in una condizione clinicamente significativa.
Stress, ansia e iperstimolazione: i trigger contemporanei
La derealizzazione è frequentemente collegata a disturbi d’ansia, attacchi di panico, traumi psicologici, insonnia, burnout e alterazioni neurochimiche indotte da sostanze psicoattive. Sempre più attenzione viene oggi rivolta anche all’impatto della stimolazione digitale continua. L’esposizione prolungata a schermi, notifiche, social media e flussi informativi costanti può contribuire a mantenere il sistema nervoso in uno stato di allerta cronica, riducendo la capacità di recupero neurofisiologico. Questo quadro rende la derealizzazione un fenomeno particolarmente rilevante nella società contemporanea, dove la disregolazione del sistema nervoso autonomo è sempre più diffusa.
Un’esperienza non pericolosa, ma profondamente destabilizzante
Pur non essendo una condizione neurologicamente pericolosa, la derealizzazione può avere un forte impatto psicologico. La sensazione di estraneità, l’alterazione percettiva e la paura di perdere il controllo alimentano spesso un circolo vizioso in cui l’ansia stessa diventa il principale fattore di mantenimento. L’interpretazione catastrofica dei sintomi tende infatti ad aumentare ulteriormente l’attivazione fisiologica, intensificando la dissociazione.
Strategie di regolazione e recupero
L’approccio clinico più efficace si basa sulla regolazione del sistema nervoso. Tecniche di grounding sensoriale, respirazione diaframmatica, mindfulness e psicoterapia cognitivo-comportamentale rappresentano strumenti centrali per ridurre l’iperattivazione e favorire la reintegrazione percettiva. Anche il ripristino di un corretto equilibrio tra sonno, alimentazione, attività fisica e riduzione del sovraccarico digitale è fondamentale per ristabilire una maggiore resilienza neurofisiologica.
Un segnale del cervello da comprendere
La derealizzazione non rappresenta un cedimento, ma piuttosto un sofisticato segnale di protezione. È il riflesso di un cervello che, posto sotto pressione, tenta di limitare il danno emotivo attraverso una temporanea alterazione della percezione. Interpretare questo fenomeno in chiave clinica significa riconoscere precocemente i segnali di disregolazione del sistema nervoso e intervenire sui fattori che ne sostengono la persistenza. In una società che espone costantemente l’individuo a richieste cognitive elevate, comprendere la derealizzazione significa anche ridefinire il rapporto tra mente, corpo e stress. La realtà, in questi casi, non scompare. Cambia il filtro neurobiologico attraverso cui viene processata. Ed è proprio su quel filtro, attraverso strategie di regolazione mirate, che oggi la medicina psicologica e neuroscientifica concentra sempre più attenzione.