La tecnologia per ridare voce, autonomia e sogni alle persone sordocieche

“Ogni giorno vedo con i miei occhi come la tecnologia possa cambiare la vita di chi non vede e non sente. E ogni giorno mi ricorda che, per farlo davvero, deve essere pensata su misura per chi la userà”. Con queste parole riassume parte del suo lavoro Chiara Filippini, tecnico delle tecnologie assistive della Lega del Filo d’Oro, una delle figure chiave in un settore dove innovazione e umanità devono necessariamente andare a braccetto.