Vivere la sordocecità, progettare il presente e sperare in un futuro sereno

In questo scenario, un ruolo fondamentale è svolto dalla Lega del Filo d’Oro, che da oltre 60 anni rappresenta un punto di riferimento nazionale per queste famiglie, offrendo supporto specializzato, attività riabilitative e momenti di sollievo fondamentali come i soggiorni estivi. Questi periodi rappresentano un’opportunità preziosa non solo per le persone sordocieche, che vivono esperienze di autonomia e socializzazione, ma anche per le famiglie stesse, che possono riposare sapendo i propri cari in mani sicure.