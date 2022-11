Lavoro, aziende a caccia di personale: 160mila contratti pronti, ecco le figure richieste

Leggi Anche Il lavoro in somministrazione traino nella ripresa post-Covid

A volte perché le figure professionali richieste scarseggiano, altre perché aziende e lavoratori cercano in ambiti diversi, altri ancora perché le retribuzioni non sono in linea con le aspettative o, più semplicemente, perché chi offre e chi cerca lavoro utilizzano canali di contatto differenti. Sempre maggiore rilievo assumono quindi le Agenzie per il Lavoro che, secondo l’ultima rilevazione di Assolavoro Datalab (l’osservatorio dell’associazione che riunisce le Agenzie per il lavoro italiane), nel bimestre novembre-dicembre 2022 saranno in grado di offrire complessivamente almeno 160mila contratti di lavoro su un totale di posizioni vacanti che, secondo i dati, nel mercato del lavoro italiano ha raggiunto addirittura 742mila posizioni per tutti i profili (compresi quelli meno qualificati). Secondo lo studio, il 54,8% delle assunzioni attese si realizzerà nel Nord Italia, il 19,8% al Centro e il 25,4% al Sud e nelle Isole: si tratta di contratti di lavoro in somministrazione, che per il tempo indeterminato offrono le stesse tutele dei dipendenti diretti, e per il tempo determinato occasioni di reimpiego alla scadenza.

Ma quali sono le 30 figure maggiormente ricercate? Per rispondere, lo studio ha incrociato le analisi dirette condotte da Assolavoro Datalab con i dati di tre grandi portali di raccolta di offerte di lavoro (LinkedIn, Excelsior, Trovit e Indeed). E il risultato è che tra le professioni più richieste tra operai specializzati e conduttori di impianti e macchine figurano elettricisti industriali, programmatori e operatori CNC, fresatori, tornitori, saldatori laser e TIG.

Tra le professioni a media qualifica, tecniche e dei servizi, invece, si confermano le figure tecniche elettriche ed elettromeccaniche, mentre emergono i disegnatori 2D e gli specialisti della qualità. Tra i profili con specializzazioni più elevate, invece, si confermano i software engineer, i data analyst e data scientist, i programmatori java, i sistemisti e i project manager.

Ecco l’elenco completo delle 30 figure più richieste dalle aziende italiane nel bimestre novembre-dicembre 2022.

Le 10 professioni a elevata qualifica più richieste:

Software engineer / full stack engineer Java software engineer Analista dati / data scientist / analista dati per il marketing Sistemista / architetto informatico Project manager servizi IT / project manager industrie manifatturiere Specialista programmazione della produzione Ingegnere elettrico / ingegnere meccanico/ ingegnere della robotica Esperto contabile / commercialista Responsabile risorse umane / sviluppo risorse umane 10. Specialista vendite e marketing / digital marketing coordinator

Le 10 professioni a media qualifica, tecniche e dei servizi più ricercate

Tecnico elettrico / elettromeccanico Disegnatore 2D e 3D Specialista qualità / impiegato tecnico ufficio qualità Addetto ufficio acquisti / supply chain manager / analista catena di fornitura Tecnici e agenti commerciali / specialista CRM Impiegato amministrativo Specialista assistenza clienti Call / contact center e receptionist Contabile / specialista registrazioni / addetto buste paga Specialista SAP

Le 10 professioni più richieste tra gli operai specializzati ed i conduttori di impianti e macchine