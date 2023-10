Artigianato “anima" delle comunità e delle produzioni locali

I territori italiani hanno un’anima che si chiama artigianato.

Tradizione, creatività e innovazione, che caratterizzano la produzione artigiana, sono anche gli elementi base che rendono vive le comunità, sia economicamente sia culturalmente. Oggi le micro e piccole imprese e quelle artigiane rappresentano un motore importante per le aree interne e per quelle montane del nostro Paese, alimentando le identità dei territori stessi, stimolando la creatività dei giovani, accompagnando i visitatori nella storia, nella cultura, nell’inimitabile stile made in Italy e in un’esperienza di turismo di qualità, sostenibile e a misura d’uomo.