L'artigiano, protagonista del costruire smart

Leggi Anche Il valore sociale dell’artigiano: oltre il modello della sola produttività

“Casa green”, un’occasione per il Paese e per l’ambiente Con il provvedimento “Casa green” l’Unione Europea ha messo a punto una direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici residenziali per portarli, entro il 2050, a emissioni zero. Si tratta di una grande occasione nell’ottica della sostenibilità e, contemporaneamente, per sostenere la crescita economica e occupazionale.

Per Confartigianato per raggiungere l’obiettivo deve però essere ripensato il sistema degli incentivi nell’edilizia con una strategia strutturale di medio-lungo termine che scandisca l’impiego di risorse pubbliche aggiuntive rispetto alle dotazioni del PNRR e di REPowerUE. “Sono indispensabili investimenti pubblici per realizzare quanto previsto dalla direttiva - ha spiegato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli - e le risorse dedicate devono poter essere considerate al di fuori dei vincoli di bilancio: dovrebbero far parte di un vero e proprio green recovery plan europeo”.

Un’edilizia sempre più tecnologica L’efficientamento energetico passa anche da nuove tecnologie e nuove materiali, che si traducono anche nella necessità di nuove competenze e in opportunità con la nascita di nuove figure professionali. Un chiaro esempio di come il sapere tradizionale, espresso dalle imprese dell’edilizia, si vada sempre più affiancando a modalità innovative per l’utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili è la progettazione BIM (Building Information Modeling). Basata su modelli 3D intelligenti, la BIM fornisce ad architetti, ingegneri e professionisti delle costruzioni informazioni approfondite e strumenti per pianificare, progettare, costruire e gestire edifici e infrastrutture in modo più efficiente.

La difficoltà nel reperire la manodopera La necessità di nuove conoscenze si scontra però con la mancanza di personale qualificato. Una problematica che se è sentita in tanti settori dell’artigianato, lo è particolarmente in quello delle costruzioni, con il 69,9% di tecnici specializzati difficili da reperire. A fronte del costante impegno di tante piccole imprese che hanno reagito intensificando le collaborazioni con gli istituti tecnici e professionali, l’utilizzo di stage, tirocini, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, serve, secondo Confartigianato, un’operazione politica e culturale. La scuola deve infatti avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso una riforma del sistema di orientamento scolastico che rilanci gli Istituti Professionali e gli Istituti Tecnici, investa sulle competenze a cominciare da quelle digitali e punti sull’alternanza scuola lavoro e sull’apprendistato duale e professionalizzante.

Leggi Anche Giovani e lavoro, competenze e qualità per far incontrare domanda e offerta