Il valore sociale dell'artigiano: oltre il modello della sola produttività

Le nuove sfide che il mondo sta attraversando, dall’emergenza ambientale passando per quella energetica, dall’impatto globale della pandemia alla guerra nel cuore dell’Europa, hanno infatti posto l’accento sulla necessità di rivedere il modello di crescita economica e sociale, puntando sulla qualità del produrre, sul rispetto delle persone, sul lavoro che dà dignità e crea inclusione.

Il circolo virtuoso della sostenibilità artigiana Obiettivi che per Confartigianato si trasformano in opportunità e azioni che puntano a costruire uno sviluppo a misura d’uomo, facendo leva sulle piccole imprese diffuse di territorio che vivono già di tre sostenibilità: economica, sociale, ambientale.

Sul fronte economico, la piccola impresa, l’artigiano, hanno tutte le carte in regola per soddisfare consumatori che cercano sempre di più prodotti e servizi di qualità, belli e ben fatti, durevoli, a basso impatto ambientale, unici e distintivi. Forti di questo spazio sul mercato, diventano anche un baluardo della sostenibilità sociale. Infatti, le imprese artigiane sono realtà produttive ben radicate nei territori di appartenenza dove intrattengono rapporti e relazioni di scambio cruciali per il benessere delle comunità locali. Ben lontane dall’idea della delocalizzazione, portano nel mondo i prodotti del proprio territorio, esprimendone l’eccellenza. Il legame con il territorio a sua volta alimenta la sostenibilità ambientale, grazie a un rapporto virtuoso con il contesto in cui vivono e producono. L’imprenditore e i suoi collaboratori vivono, infatti, dove lavorano e viceversa: non possono essere indifferenti alla salvaguardia dei luoghi in cui operano.

Valore economico e valore sociale sono quindi parte di un tutto nella piccola impresa e si esprimono nel profondo legame con le comunità di appartenenza, di cui gli artigiani e i piccoli imprenditori rappresentano anche un presidio di sicurezza e di vivibilità.

Le iniziative solidali di Confartigianato Solidarietà, impegno, responsabilità sono le parole chiave sulle quali si basano le iniziative che Confartigianato, con i suoi artigiani e i suoi piccoli imprenditori, mette in atto con la volontà di partecipare ad uno sviluppo equilibrato del sistema economico e alla costruzione del bene comune del nostro Paese.

Tra le varie iniziative Confartigianato ha posto l’attenzione sulla necessità di garantire serenità agli anziani con “Più sicuri insieme”, campagna che punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema delle truffe, fornendo informazioni ed utili consigli, e con l’iniziativa delle “Botteghe sentinelle del territorio” per assicurare quel ‘presidio’ di vicinato indispensabile per non far sentire soli gli anziani.

Con ANCoS APS, associazione di promozione sociale, Confartigianato realizza inoltre progetti in numerosi ambiti di intervento: sociale e socio-assistenziale, arte e restauro, tutela e valorizzazione dell’artigianato, donazioni di attrezzature e dispositivi medici, cooperazione internazionale, restauro di beni culturali. Tra questi, il Progetto LIM – Scuola digitale per la fornitura di lavagne elettroniche a decine di scuole pubbliche e private di tutta Italia, il finanziamento per l’acquisto di oltre cento defibrillatori e di oltre cinquanta sollevatori per disabili e 62 pulmini per il trasporto disabili, la realizzazione della Giornata nazionale per la predizione dell’Alzheimer, progetti sull’inclusione sociale e sulla sana alimentazione nelle scuole.