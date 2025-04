Il calore che arreda, al Fuorisalone 2025 la visione di Hisense per la cucina del futuro

C'è un calore che non è solo temperatura, ma passione, creatività e benessere. Al Fuorisalone 2025, Hisense esplora questa dimensione con "Live in Beauty", un concept che trasforma la casa in un palcoscenico dove ogni gesto quotidiano diventa espressione di stile. Anche la cucina: l’installazione The Hot Zone è un luogo in cui la cottura diventa arte. Uno spazio vibrante dove pareti nere e luci LED rosse evocano l'interno di un forno, trasformando l'ambiente in un luogo di eleganza vibrante e glamour.