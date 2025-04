Un viaggio tra caldo e freddo: l’esperienza multisensoriale di Hisense al Fuorisalone 2025

Hisense reinterpreta così la casa come un set, un'Area Experience in cui ogni ambiente racconta una storia e ogni momento è un'opportunità per esprimere il proprio stile. La tecnologia diventa un elemento che valorizza lo spazio domestico, contribuendo a creare un'atmosfera in cui sentirsi bene. Il condizionatore Energy Pro X non è più solo un dispositivo per regolare la temperatura, ma un protagonista silenzioso che contribuisce al benessere quotidiano, rendendo ogni ambiente più confortevole e accogliente. Nel Kitchen Lab, i visitatori potranno scoprire la nuova versione Black, un’inedita variante di design che unisce prestazioni elevate a un’estetica sofisticata, perfetta per integrarsi negli ambienti più moderni.