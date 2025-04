Oltre lo schermo: Hisense proietta il futuro dell'home entertainment al Fuorisalone 2025

Immaginate di poter trasformare una comune parete di casa in una finestra affacciata sulle più straordinarie meraviglie del pianeta, o in un cielo stellato che vi avvolge mentre guardate un film. Al Fuorisalone 2025, Hisense porta questa visione con "Live in Beauty", un concept che esplora come la tecnologia possa rendere più belle e significative le esperienze quotidiane e ridefinisce completamente il concetto di home cinema.