La bellezza della quotidianità: Hisense trasforma il bucato in un'esperienza di stile

La bellezza può nascondersi anche nei gesti più ordinari della vita quotidiana. È questa la filosofia che Hisense porta al Fuorisalone 2025 con il concept "Live in Beauty", un'esperienza immersiva dove la tecnologia incontra il design per trasformare gli spazi domestici in luoghi di benessere ed eleganza. Dal 7 al 13 aprile, l'installazione allestita in Via Tortona 14 reinterpreta completamente l'idea di lavanderia, trasformando un angolo solitamente nascosto della casa in un vero e proprio set fotografico.