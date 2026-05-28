La merenda dei bambini: guida pratica per genitori che vogliono farla

È il pasto più sottovalutato della giornata, eppure i pediatri sono concordi: la merenda non va saltata. Per un bambino in età scolare, lo spuntino di metà mattina e quello del pomeriggio rappresentano due dei cinque pasti quotidiani e contribuiscono in modo concreto al suo equilibrio nutrizionale. Saperla preparare bene, senza eccessi e senza rinunce, è una piccola competenza che ogni genitore può imparare. Ecco come fare una merenda sana che piaccia anche ai più piccoli.
Quanto deve "pesare" una merenda
La regola di base arriva dalle indicazioni del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: uno spuntino dovrebbe fornire circa il 5-10% del fabbisogno calorico giornaliero del bambino. In termini pratici, la giornata alimentare di un bambino in età scolare si distribuisce indicativamente così: colazione 15%, spuntino di metà mattina 5%, pranzo 40%, merenda pomeridiana 10%, cena 30%. Numeri che aiutano a capire una cosa importante: la merenda deve essere nutriente, ma non trasformarsi in un pasto extra.
Cosa mettere (e cosa evitare)
L'errore più comune è affidarsi a snack troppo ricchi di zuccheri e grassi. Le raccomandazioni dei nutrizionisti indicano di mantenere la quota di grassi entro il 30% dell'apporto energetico dello spuntino e di privilegiare alimenti semplici. Le opzioni migliori? Frutta fresca di stagione, un piccolo panino integrale, uno yogurt, oppure una manciata di frutta secca — ricca di grassi buoni, vitamine e minerali — da offrire in piccole porzioni. L'importante, sottolineano gli esperti, è variare durante la settimana, alternando dolce e salato per abituare il palato dei bambini a gusti diversi.
Il ruolo della frutta
La frutta resta una delle scelte più indicate: pratica, naturale e ricca di nutrienti. Può essere proposta fresca, da sola o tagliata in macedonia, oppure nella versione disidratata, comoda da portare a scuola. Anche un succo di frutta può rientrare in una merenda equilibrata, a patto di leggere l'etichetta e di privilegiare prodotti senza zuccheri aggiunti.
Una merenda buona è una merenda semplice
Costruire merende sane non richiede prodotti speciali, ma buone abitudini di spesa. Tenere in dispensa frutta fresca, frutta secca e qualche prodotto pratico permette di variare senza stress. In questa direzione, la linea Gioie di Frutta di MD propone una selezione di frutta secca, mentre il reparto ortofrutta e i succhi della linea Buona Spesa Italia offrono alternative semplici per spuntini genuini. Perché, alla fine, la merenda migliore è quella che unisce gusto, equilibrio e la complicità di chi la prepara.