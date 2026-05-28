La merenda dei bambini: guida pratica per genitori che vogliono farla

È il pasto più sottovalutato della giornata, eppure i pediatri sono concordi: la merenda non va saltata. Per un bambino in età scolare, lo spuntino di metà mattina e quello del pomeriggio rappresentano due dei cinque pasti quotidiani e contribuiscono in modo concreto al suo equilibrio nutrizionale. Saperla preparare bene, senza eccessi e senza rinunce, è una piccola competenza che ogni genitore può imparare. Ecco come fare una merenda sana che piaccia anche ai più piccoli.