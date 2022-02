Fondazione Ania, “Ora rispondo io” e il progetto “Guido Driver Attento”

“Ora rispondo io”

Il corto, realizzato in collaborazione con l’Ente Teatro Roma, giocando sull’ironia, mette in scena una delle cause maggiori di distrazione: l’uso del cellulare. Quella che ci sembra una semplice risposta ad una chiamata, questione di pochi secondi, in realtà può portare a inaspettate conseguenze… anche in teatro.