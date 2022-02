“Rialzarsi”, Ania Cares per continuare a vivere dopo un trauma

"Rialzarsi” Dolore e disperazione. E’ la prima reazione una volta preso atto di come, a causa di un incidente, la propria vita non sarà più la stessa. Ed è proprio dal racconto di quei drammatici momenti che parte “Rialzarsi” per portarci a scoprire come, attraverso un adeguato sostegno psicologico, non solo sia possibile avere una vita piena, ma anche tornare a sognare.

Ania Cares Il progetto Ania Cares, ideato dalla Fondazione Ania in collaborazione con La Sapienza Università di Roma e con la polizia stradale, ha lo scopo di fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari.

Attraverso l’elaborazione di un protocollo di intervento innovativo per l’Italia, viene messo a disposizione di chi ne ha bisogno un aiuto qualificato per reagire dopo un incidente stradale, superando le conseguenze psicologiche per danni fisici permanenti o per la perdita di una persona cara.

Tornare a camminare con un esoscheletro Ania Cares è completato da un programma riservato a coloro che hanno subito lesioni al midollo spinale a seguito di un incidente stradale e che prevede l’utilizzo di un esoscheletro robotico grazie al quale è possibile trascorrere alcune ore della giornata in posizione verticale e muoversi.

Con l’emergenza Covid nasce Ania Care Plus Nel corso dell'emergenza per il Coronavirus è nato Ania Cares Plus: un servizio di sostegno psicologico gratuito rivolto al personale sanitario impegnato in prima linea contro il Covid-19, a pazienti che hanno contratto il Covid-19 e ai loro familiari, nonché a coloro che hanno subito un lutto a causa del Coronavirus.

“Pre-veniamo a teatro” “Preveniamo a teatro” è il progetto della Fondazione Ania che, in collaborazione con l’Ente Teatro Roma, ha realizzato sei corti che raccontano altrettanti progetti della Fondazione o un particolare ambito assicurativo.