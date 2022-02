“Pigrizia Song”, la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita

Street Health Tour

Le scelte personali e quotidiane sono, come dimostra l’esperienza comune, fondamentali per un corretto stile di vita, ma nello “star bene” un ruolo di spicco lo ricopre in modo altrettanto importante la cultura della prevenzione. La Fondazione Ania ha voluto concretizzare questa consapevolezza nello Street Health Tour, una manifestazione itinerante che punta a promuovere la cultura del “viver sano”, favorendo la consapevolezza e la piena responsabilità nei confronti della propria condizione fisica. Su un truck che fa tappa nelle piazze delle principali città italiane o in aree dove si svolgono manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, vengono allestite postazioni con personale medico specializzato che offre la possibilità effettuare gratuitamente una serie di check up.