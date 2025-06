Geopolitica dell'intelligenza artificiale: la corsa al potere e la sfida per l'Europa

Un elemento distintivo della risposta europea è il ruolo attribuito alla regolamentazione. L’approccio normativo mira a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale rispettino i diritti fondamentali, la sicurezza e la trasparenza. Il cosiddetto AI Act introduce obblighi specifici per i fornitori e gli utilizzatori di sistemi AI, con particolare attenzione ai rischi di discriminazione e agli effetti sistemici. Accanto alla legislazione, l’Europa ha promosso la definizione di principi etici attraverso documenti come la dichiarazione sui diritti digitali. L’etica è intesa come risorsa preventiva contro fenomeni come la disinformazione, l’uso improprio dei dati o l’esclusione sociale. Le norme puntano a impedire decisioni automatizzate basate su criteri non legittimi – come razza, genere, orientamento sessuale o religione – e a garantire meccanismi di controllo sui sistemi AI.