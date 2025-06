Assicurazioni intelligenti, clienti protetti: l’AI nelle Insurtech incontra l’etica

Algoritmi che calcolano premi assicurativi in tempo reale, chatbot sempre attivi per gestire richieste e sinistri, sistemi predittivi che riconoscono le frodi prima ancora che si verifichino. L’intelligenza artificiale è già una realtà nel settore assicurativo e sta cambiando in profondità le logiche operative delle compagnie. Le Insurtech stanno spingendo sull’automazione dei processi per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e offrire servizi sempre più personalizzati. Ma l’adozione massiccia di tecnologie automatizzate porta con sé anche nuove responsabilità: dalla protezione dei dati alla trasparenza degli algoritmi, fino al rischio di esclusione per chi non rientra nei modelli statistici. La sfida, oggi, non è solo tecnologica: è anche etica e regolamentare.