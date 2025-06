Banche e intelligenza artificiale: la rivoluzione tecnologica tra opportunità e sfide

L’intelligenza artificiale rende i servizi bancari più rapidi, precisi e personalizzati. Può anticipare bisogni, offrire consulenze automatizzate, bloccare frodi in tempo reale. Ma tutto questo ha senso solo se i clienti si fidano. Uno studio ha rivelato che il 62% dei clienti sarebbe disposto a utilizzare un "agente intelligente" come proprio assistente finanziario personale. È fondamentale però che sappiano quando parlano con un sistema automatizzato, come vengono usati i loro dati e quali limiti ha l’intelligenza artificiale. Per quanto avanzati, inoltre, i sistemi intelligenti non sono infallibili. In banca, dove ogni decisione può avere un impatto importante, il controllo umano resta indispensabile per garantire un equilibrio tra innovazione e responsabilità che consenta di affrontare il futuro con visione e consapevolezza.