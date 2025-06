Tecnologia a misura d’uomo: la banca del futuro tra innovazione, etica e cultura del servizio

A guidare questa transizione dovrà essere l’etica. Per Gianluca Berghella, presidente e CEO di Armundia Group, l’approccio alle nuove tecnologie senza un controllo guidato da principi etici, comporta un rischio concreto: “Le ripercussioni sulla società potrebbero essere enormi. Del resto, stiamo già osservando - sottolinea Berghella - gli effetti insidiosi di un uso distorto della tecnologia, che può influenzare le dinamiche di crescita e il benessere collettivo. Per noi di Armundia la tecnologia deve essere concepita come uno strumento a disposizione dell'uomo, per l'uomo e per una crescita sana della società. Per arrivare a un utilizzo consapevole ed etico dell'innovazione tecnologica è necessario investire in formazione, consapevolezza e adottare un approccio sostenibile”.