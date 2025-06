Armundia TalkInn 2025: “Technology, Back to Humans” | Segui la diretta dalla Triennale di Milano

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta ridisegnando in profondità l'industria bancaria, assicurativa e finanziaria, Armundia TalkInn 2025 accende i riflettori su uno dei temi più urgenti e strategici: come riportare l’essere umano al centro. “Technology, Back to Humans” è uno spazio di confronto per generare e capitalizzare conoscenza. L’evento, trasmesso in diretta sul sito di Tgcom24 mercoledì 18 giugno dalle 18:30, vede confrontarsi startup, università, big tech, banche e assicurazioni su questioni che intrecciano innovazione, etica e cultura del servizio.