Zenvo Aurora, hypercar danese con motore V12

Zenvo Aurora: l’Agil e la Touring

La Zenvo ne ha preparate due, una si chiama Aurora Agil, l’altra Aurora Touring. Costruite sulla nuova monoscocca modulare ZM1 di Zenvo, sono accomunate dalla stessa impostazione stilistica, cambia l’anima delle due versioni. L'Agil si riconosce per avere un'ala posteriore fissa, mentre la Touring ha una forma più “tranquilla”. In linea generale, stiamo parlando di una hypercar, per cui anche il design non può che essere molto tenace e aggressivo, come sottolineano alcuni dettagli, tipo i fari molto affilati o alcune zone “scoperte” della carrozzeria che permettono di vedere parte delle sospensioni anteriori e posteriori di tipo pushrod. Per descrivere gli interni avremmo voluto molte più informazioni da parte della Zenvo, che però non sono ancora state date, per cui ci atteniamo alle immagini, che mostrano un piccolo schermo per l'infotainment e un quadro strumenti digitale e in generale un’impostazione di stampo racing.