Zeekr 001 FR, Tesla è avvisata

La 001 FR ha un aspetto decisamente sportivo, aggressivo, tenace, che esteticamente ha diverse appendici aerodinamiche, tra queste la più vistosa è il grande alettone posteriore, ma anche vistose aperture nei paraurti, ridisegnati sia all’anteriore che al posteriore. La tinta scelta per il vestito sportivo è il bianco, con dettagli di colore rosso e nero (saranno di fibra di carbonio?), come il tetto, che crea contrasto con il resto della vettura. Nelle immagini rilasciate da Zeekr non si vedono gli interni, ma immaginiamo che seguiranno lo stesso stile visto fuori.

Cosa bisogna aspettarsi

Facciamo un passo indietro: il riferimento alla Tesla Model S Plaid è evidente, seppur implicito e il fatto che la Zeekr 001 FR sia raffigurata su una pista possiamo considerarlo come un altro elemento rivelatore delle intenzioni che il costruttore cinese ha con questo nuovo modello sportivo. Non abbiamo informazioni ufficiali in merito al powertrain ma considerati i riferimenti certi, si pensa che possa avere una potenza di circa 1.000 CV. Al momento, in gamma la variante più potente della 001 dispone di 544 CV e 726 Nm di coppia, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata a 200 km/h. I primi esemplari della 001 FR dovrebbero essere consegnati in Cina entro la fine dell’anno e secondo quanto riportato dalla Reuters, ognuno dovrebbe costare oltre 1 milione di yuan (125 mila euro circa). La 001 in listino in Europa ha un prezzo di partenza di 59.500 euro nella versione a trazione posteriore e di 62.500 euro nella variante a trazione integrale. Voci di corridoio riportano che la FR verrà presentata ufficialmente nel giro di poche settimane.