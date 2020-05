Ypsilon EcoChic Hybrid, Fashion per lʼambiente

Lʼoffensiva ibrida di FCA non trascura la Ypsilon , la più fascinosa delle city car sul mercato. In questi giorni viene infatti lanciata (ma iniziando a pagarla nel 2021!) la Ypsilon EcoChic Hybrid , proposta in tre versioni: Silver, Gold e la serie speciale Maryne . Una più charmant dellʼaltra.

Elegante, sostenibile, sicura, lʼespressione ormai unica del brand Lancia si presenta in questa nuova veste mild hybrid attenta allʼambiente ma anche al portafoglio. La soluzione è la stessa che già conosciamo sulle Fiat Panda e 500: motorizzazione 3 cilindri a benzina Firefly di cilindrata 1.000 e 70 CV di potenza, cui è abbinato un motore elettrico da 12 volt e una batteria al litio. È ovviamente un propulsore Euro 6D Final e, rispetto al 1.2 Fire da 69 CV, consente un abbattimento dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 24%. Il cambio è manuale a 6 marce.

La serie speciale Ypsilon Hybrid Maryne è la più esclusiva della gamma, perché offre contenuti aggiuntivi rispetto alla Gold. Sono standard lʼinfotainment Uconnect radio con touchscreen da 5 pollici, il Bluetooth e servizi live integrati, con comandi al volante. Davvero particolare è il filato scelto per i rivestimenti interni: Seaqual Yarn, che utilizza filati derivati dalla plastica raccolta nel mar Mediterraneo. Non manca il pacchetto D-Fence by Mopar, già visto sulle Panda e 500 Hybrid. Si compone di un filtro abitacolo ad alta prestazione, il purificatore d’aria e la lampada UV per la miglior igienizzazione degli interni.

Il capitolo prezzi è lʼaspetto più interessante della Ypsilon ibrida: le versioni Silver e Gold costano, rispettivamente, 14.450 e 15.750 euro. La serie speciale Maryne costa 16.400 euro. Ma a intrigare è la formula con finanziamento FCA Bank, che prevede anticipo zero e poi dal 2021 18 rate mensili di 115 euro (4 euro al giorno) e successive 72 rate da 185 euro. Con Leasys 4ME è invece proposto il noleggio su misura, a partire da 229 euro al mese per 3 anni e con RCA e tanti altri costi di gestione inclusi.