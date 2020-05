Fiat Hybrid 500 e Panda, arriva il pacchetto D-Fence

È proprio vero che le difficoltà aguzzano lʼingegno. Il maledetto virus ha spazzato via tutto ‒ libertà civili e attività economiche, la scuola e il lavoro, lo sport e la cultura ‒ ma le intelligenze non sono certo state ferme nellʼaffrontare il problema. Il comparto dellʼauto, ad esempio, è stato travolto ma allʼavvio della Fase 2 non si fa trovare impreparato, lo dimostra Fiat che ha lanciato sui modelli 500 Hybrid e Panda Hybrid il pacchetto D-Fence .

Non sorprende che il pacchetto di misure igienizzanti D-Fence by Mopar sia adottato sulle due best-seller italiane. Si compone di 3 elementi: filtro abitacolo ad alte prestazioni, che migliora la qualità dell’aria proveniente dall’esterno, trattenendo il particolato e il 100% degli allergeni, ma anche il 98% di muffe e batteri; purificatore d’aria, che attraverso il filtro HEPA trattiene pollini, batteri e micro-particelle, purificando lʼaria già presente allʼinterno; lampada UV per igienizzare l’abitacolo, eliminando con la sua luce fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici. Certo il Covid-19 è un virus, ma abbiamo imparato che la pulizia è sempre la prima batteria di fuoco per sconfiggerlo.

Le due city car Fiat confermano così la loro attenzione alle esigenze degli automobilisti. Sono nate, anzi, per essere fruibili, pratiche, attente a quelle che sono le vere esigenze dei cittadini che si spostano con lʼauto. E per la stessa ragione sono vicine anche ai loro bisogni economici, in questa fase particolarmente “stressati”. Grazie a FCA Bank e alla soluzione finanziaria #partileggero, le ibride Panda e 500 sono offerte con anticipo zero, interessi sul finanziamento zero e, a partire da gennaio 2021, a soli 4 euro al giorno (esclusi costi di gestione), cioè 120 euro al mese!

Unʼalternativa intelligente a chi usa la metropolitana o i bus per uscire di casa ogni giorno e andare al lavoro: con 4 euro si pagano giusto due corse in metro! E se anziché la versione Hybrid si opta per la Panda con motore termico, la spesa scende a 3 euro al giorno! Insomma, mobilità sostenibile e rispettosa delle nostre tasche, perché lʼauto è “una bolla protettiva, come una seconda casa su quattro ruote”, ha detto Olivier Francois, responsabile del brand Fiat nel corso della conferenza stampa in streaming.

“Fiat vuole essere parte attiva e propositiva di questa fase ‒ continua Francois ‒ attraverso le sue auto più iconiche e vendute”. Ricordiamo che a listino Panda Hybrid e 500 Hybrid costano a partire da 10.900 euro, soltanto 500 euro in più delle versioni solo benzina.