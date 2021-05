Yamaha Tricity, arriva il Modello 2021 dello scooter più sicuro

Due ruote anteriori di grande diametro e larghezza ‒ 14 pollici e 120 mm ‒ per offrire il massimo della sicurezza anche sulle più accidentate strade cittadine. È da sempre questo il plus che Yamaha Tricity offre al popolo degli scooteristi, un tre ruote agile e non privo di un certo appeal, con pochi concorrenti in giro.