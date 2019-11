Yamaha, offensiva scooter con TMAX 2020 e Tricity 300

In un mare di superbike e super naked, terreno in cui Yamaha dice la sua con vigore, la Casa giapponese ha scelto Eicma per presentare i suoi nuovi scooter di fascia medio-alta. Il nuovo TMAX 2020 , settima generazione, e la versione 300 di Tricity , il tre ruote che già conosciamo nella cilindrata 125 e che dal 2015 ha conquistato oltre 15 mila clienti in Europa.

Partiamo dai nuovi TMAX e TMAX Tech MAX, le due nuove versioni 2020 del maxi-scooter più amato in Italia e in Europa. Dal 2001, anno del debutto, sono 275 mila le versioni del TMAX vendute nel continente e adesso, con la 7° generazione, sale la cilindrata fino a 560 cc e con questa la dinamicità, ma il bicilindrico rispetta anche lo standard Euro 5. Il capostipite degli Sports Scooter incrementa ancora i valori di coppia e potenza (rispettivamente del 6 e del 3,5%) in tutto lʼarco di erogazione, regalando prestazioni superiori alla categoria di appartenenza.

Dal punto di vista estetico, TMAX 2020 acquista le nuove e compatte frecce anteriori a LED, completamente integrate nella carena, mentre il faro posteriore a LED ha unʼoriginale forma a T particolarmente “stilosa”. Modificato anche il setting delle sospensioni, che poggia sulle due modalità D-Mode, per un assetto che offre una maggior precisione di guida e di serie conta sul Traction Control. Detto che lo scooterone Yamaha si guida anche con la patente A2, arriverà a listino a dicembre, con prezzi che partono da 12.000 euro.

A Eicma debutta anche Yamaha Tricity 300. Siamo qui nel campo dei mezzi alternativi, perché lo scooter a tre ruote significa che può essere guidato anche da chi ha soltanto la patente B (e non deve così mettersi in fila nelle autoscuole per conseguire i vari patentini per motocicli). La cilindrata maggiore significa chiaramente più dinamicità, senza compromettere la collaudata stabilità e sicurezza del modello.

Lʼangolo di sterzo di 72º fa di Tricity 300 un veicolo maneggevole e facile da guidare, e grazie ai 130 mm di altezza libera dal suolo affronta con disinvoltura lʼasfalto irregolare. Gli pneumatici da 14 pollici sono stati sviluppati in collaborazione con Bridgestone, mentre i freni contano sullʼABS e sul sistema “Unified Braking System Yamaha”, che fornisce una forza frenante equilibrata a tutte e tre le ruote per un maggiore controllo.