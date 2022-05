Yamaha prepara lʼestate con i nuovi Tricity 125 e 155

Un ulteriore valore aggiunto per un modello che, di suo, aveva già il merito di essere lʼunico a tre ruote nella categoria 125, importante perché per guidarlo basta la patente B .

Sul nuovo Yamaha Tricity 125 cʼè anche una

nuova unità di controllo Starter/Generatore a 32 bit

Start & Stop

Blue Core

, che integra pienamente le funzioni elettriche ed elettroniche del motore, tra cui lʼerogazione del carburante. Rinnovato è anche il sistema, che accanto agli efficienti motoriconsentono di ridurre i consumi medi di benzina. Inoltre il nuovo sistema “Smart Motor Generator” utilizza direttamente lʼalbero motore ed elimina il rumore degli ingranaggi, garantendo così partenze molto silenziose.

Quanto alla praticità del Tricity 125/155 modello 2022, il miglioramento sta in vari particolari:

lʼarea della pedana è più ampia

LMW Ackermann

, il poggiapiedi posteriore è più comodo e il fascio di luce del faro anteriore più ampio. Senza modifiche al sistema delle due ruote basculanti anteriori, che bilanciano perfettamente lo scooter in piega, mentre sul telaio sono state apportate migliorie, come anche sullʼesclusivo sistema di sterzo, che Yamaha propone anche su Niken, la grande moto a tre ruote del brand.

Yamaha offre poi lʼapp gratuita

MyRide

Arriveranno ad agosto, prezzi da 4.299 euro per il 125 e da 4.799 euro per il 155.

, che connette lo scooter allo smartphone per consentire al pilota di visualizzare sul display LCD le notifiche in tempo reale di chiamate in arrivo, social e mail. Sui nuovi Tricity 125 e Tricity 155 sono disponibili due nuove colorazioni: Petrol Blue e Sand Grey, che si aggiungono alla classica Matt Grey.