WOW 774 e WOW 775, gli scooter “nativi elettrici”

Scooter elettrici WOW 774 e 775 Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il modello 774 (categoria L1e) si rivolge ai 14enni e con la batteria da 4 kW limita la velocità a 45 km/h; più corposo il WOW 775 (categoria L3e), che ha una batteria da 5 kW e raggiunge gli 85 km orari. Le batterie estraibili hanno bisogno di circa 5 ore per ricaricarsi completamente, consentendo una autonomia di 110 km per WOW 774 e un poʼ meno ‒ 95 km ‒ per il modello 775, che però è meglio equipaggiato e ha il vantaggio del sistema di frenata combinata CBS. Prerogativa dei due scooter è il sistema frenante elettronico, alternativo ai freni a disco, attivabile da un pulsante e che trasforma l’80% dell’energia cinetica in ricarica della batteria.

Il design è originale e distintivo, con i gruppi ottici full LED, lʼinedito alloggiamento per le batterie e le ruote da 16 pollici abbinate agli pneumatici larghi 100/80 all’anteriore e 120/80 al posteriore. Un look moderno che fa il paio con il display digitale e una strumentazione al passo coi tempi. Cʼè anche una presa USB integrata da 10 W per la ricarica di tutti i dispositivi elettronici. Il peso delle batterie ‒ 15 kg da 32 kWh e 18 kg da 42 kWh, in base al modello ‒ limita sempre il peso complessivo dei due scooter sotto i 100 chilogrammi.

Mezzi decisamente versatili per lʼutilizzo cittadino, gli scooter WOW dispongono di sella sdoppiata e di un ampio vano sottosella da 50 litri. La vera chicca è poi la retromarcia, per eseguire tutte le manovre possibili nel massimo comfort. Tre le modalità di marcia: Eco, City e Sport, per prezzi di 4.250 e 4.990 euro. Ma attenzione, grazie allʼecoincentivo statale e in caso di rottamazione, i prezzi scendono a 2.857 euro per WOW 774 e 3.354 euro per WOW 775.

Nello speciale motori anche gli scooter elettrici WOW 774 e 775