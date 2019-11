Effetto WoW! Lʼesordio dei nuovi scooter elettrici

WoW! L1e e L3e Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

La 77° edizione del Salone del Ciclo e del Motociclo (EICMA), che si svolge alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre, vedrà un fiorire di mezzi alternativi ed ecologici. La trazione elettrica farà capolino su scooter, monopattini, motociclette, bici e quantʼaltro, cambiando radicalmente la nostra idea di mobilità urbana. E ci sarà spazio anche per nuove start up, come lʼitaliana WoW!