World Art Day, la Roma in giro per Roma con la Ioniq 5

Sai le critiche per il rumore, gli scarichi, la sporcizia se un veicolo si addentrasse fra sale, saloni e gallerie… Ma con Ioniq 5 non si entra in un museo convenzionale, bensì nel più grande museo a cielo aperto del mondo: Roma . E a bordo dellʼauto elettrica Hyundai ci sono Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan , in visita nella Città Eterna.

Il capitano e lʼattaccante della Roma hanno fatto da testimonial in questo video a

World Art Day 2022

Un tour culturale a emissioni zero

Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”

, e visto che Hyundai è Main Global Partner del club, hanno girato per la capitale a bordo della Ioniq 5., perché lʼauto è alimentata esclusivamente a batteria. Certo Pellegrini è romano e di giri per Roma ne avrà fatti tanti, a lui spetta quindi di far conoscere le meraviglie della città al compagno armeno. Lasciati il, i due calciatori hanno fatto alcune tappe obbligate a bordo di Ioniq 5 : la terrazza del Gianicolo, il Circo Massimo, l’Arco di Costantino, il Colosseo.

Una tappa del tour è stata però speciale, sempre artistica, ma in chiave ecologista: la visita al

murale Hunting Pollution

pittura speciale in grado di assorbire la CO2

Federico Massa

in arte Iena Cruz

in via del Porto Fluviale. Pura e moderna street art, ma anche unʼopera eco-sostenibile, perché grazie alla, il murale purifica l’aria al punto da svolgere l’azione di 30 alberi contemporaneamente. Realizzata da, Hunting Pollution è il murale mangia-smog più grande d’Europa.

La condivisione con l’impegno ambientalista di

Hyundai

Ioniq 5 ‒ eletta di recente World Car of the Year 2022

è palese. Il gruppo coreano intende raggiungere la piena neutralità da CO2 entro il 2045, sia in fase di produzione che di modelli auto in circolazione, in linea con la vision del brand “Progress for Humanity”. E la‒ ne è la manifestazione evidente.