Volvo V60 Cross Country, Family Power

Versatile, funzionale, di grandissima praticità e sicurezza , queste le doti della nuova Volvo V60 Cross Country, grande wagon 4x4 svelata nei giorni scorsi a Milano. Un patrimonio tipico della tradizione svedese e una gamma ‒ Cross Country ‒ che viene sdoppiata dalla famiglia XC, che invece si associa ai SUV Volvo. Rispetto alla V60 normale , la versione Cross Country si distingue per un’altezza da terra di 75 mm maggiore , ottenuta grazie allo speciale telaio e a un sistema di sospensioni più adatto alla marcia in fuoristrada. La trazione integrale fa parte della dotazione standard, come anche il cambio automatico a 8 rapporti .

Per la sicurezza debuttano quattro nuovi sistemi di protezione attiva, che potenziano le funzioni automatiche di frenata, marcia e traiettoria corretta. Il dispositivo Pilot Assist offre al guidatore un supporto alla sterzata, all’accelerazione e alla frenata fino alla velocità di 130km/h, sicuramente molto alta per gli standard oggi in commercio. La nuova V60 Cross Country arriva a listino a febbraio con motori D4 a gasolio 190 CV e T5 AWD a benzina da 250 CV, per prezzi che partiranno da 50.700 euro. In una fase successiva Volvo lancerà pure le varianti mild hybrid e ibrida plug-in.