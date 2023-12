Volvo Powerstop: tutti i numeri del progetto

I risultati Il progetto Powerstop ha preso il via nel 2021, ideato da Volvo Car ltalia e supportato dalla rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia. L'obiettivo, attuale ancora oggi, è quello di favorire su scala nazionale la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese, in linea con la scelta strategica del mondo automotive di evolvere sempre più verso la totale elettrificazione del parco circolante. L'iniziativa, pensata per fornire un servizio a quegli automobilisti che intendono scegliere di guidare elettrico ma temono le carenze infrastrutturali del nostro Paese in tema di possibilità di ricarica sulle lunghe distanze, ha portato all'installazione di stazioni di ricarica ultrafast presso le concessionarie Volvo. La prima stazione di ricarica ultrafast Volvo è stata attivata il 10 febbraio 2022 presso Volvo Ambrosi di Perugia: dopo di ciò si sono succedute altre 18 inaugurazioni per un totale di 22 stazioni di ricarica in funzione, che insieme coprono una parte del territorio nazionale. A oggi, il progetto Powerstop si può così sintetizzare: 22 stazioni Powerstop attualmente in funzione, 39.000 ricariche effettuate da inizio attività, 4,5 milioni di Km percorsi con le ricariche erogate da Powerstop e 547 tonnellate di CO2 allo scarico non emesse/risparmiate.

Dove sono le stazioni? Per dare impulso all'iniziativa, il 9 novembre 2021 Volvo Car Italia ha inaugurato la stazione Powerstop Portanuova, nel cuore della Milano più moderna. Nel tempo, le stazioni Powerstop ultrafast attive sono aumentate e sono state installate nelle città di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Civitanova Marche, Ferrara, Frosinone, Milano, Modena, Padova, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Roma (in occasione della conferenza stampa dedicata al progetto è stata inaugurata anche la stazione di ricarica Powerstop / C.A.R Room, la seconda stazione di ricarica ultrafast Volvo attivata a Roma dopo quella inaugurata nell'aprile 2022 presso la concessionaria Volvo Autostar Flaminia), Torino, Trento, Udine, Varese e Verona. Le stazioni più utilizzate sono risultate Milano (6.903 ricariche), Verona (6.473 ricariche) e Ferrara (4.429 ricariche). Le Powerstop Volvo hanno almeno 100 kW di potenza installata e sono in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inoltre sono aperte agli utilizzatori di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo.

I piani per il futuro Il progetto Powerstop sarà sviluppato anche in termini di una maggiore accessibilità al servizio. Sono infatti previste ulteriori aperture di stazioni di ricarica per arrivare a un numero totale di 30, con le prossime inaugurazioni che avverranno nelle concessionarie di Vicenza, Magenta, Empoli e Catania (è in fase di valutazione Napoli). E' in programma anche l'attivazione di 20 stazioni di ricarica da 50 kW, poichè tra gli obiettivi c'è quello di aumentare la capillarità e la versatilità del servizio per arrivare nel 2024 ad avere una rete complessiva di circa 50 punti di ricarica. La casa svedese è pronta anche a offrire la ricarica con carta di credito e in occasione dell'inaugurazione della stazione Powerstop / C.A.R. Room ha annunciato l'attivazione in modalità demo del servizio, nonché la sua disponibilità nel corso del 2024 anche presso le altre Powerstop della rete nazionale.

Altra novità è il passaggio di Volvo da Plugsurfing a Digital Charging Solutions, che è in grado di garantire una copertura più capillare e funzionalità avanzate integrate nella Volvo Cars App. L'accordo prevede un prezzo promozionato accessibile ai soli clienti Volvo di 0,50 €/kWh fruibile su tutte le infrastrutture di ricarica in Europa con potenza installata superiore a 100 kW. Tale tariffa di favore vale per 12 mesi dalla data di consegna dell'auto nuova (MY24 e ulteriori). Allo scadere di questo periodo, per mantenere la stessa tariffa scontata, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile del costo di 14,99 €. In alternativa il cliente pagherà il prezzo di listino (che sulle Powerstop tramite Volvo Cars app è di 0,94 €/kWh).