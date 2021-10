Volvo lancia la C40 Recharge e prepara la gamma Polestar

Volvo ha deciso di schiacciare a tavoletta il pedale dellʼalimentazione elettrica. Ha appena introdotto sul mercato il Suv/Coupé C40 Recharge , primo modello del brand concepito per essere esclusivamente elettrico, ed ha pronta ai box la gamma Polestar di vetture sportive elettriche . Volvo investirà ulteriori 600 milioni di dollari in Polestar, che sarà presto ammessa alle quotazioni del Nasdaq di New York.

Ecologica a tutto spiano, cresciuta nellʼhumus della generazione Greta, la C40 Recharge si fa notare anche per gli interni “leather free”, che aggiungono un ulteriore elemento di fascino ed esclusività. Il crossover elettrico Volvo monta due motori elettrici, uno sullʼasse anteriore e lʼaltro su quello posteriore, e ad alimentarli è una potente batteria da 78 kWh che può essere ricaricata dal 10 allʼ80% in soli 40 minuti. Una carica piena assicura lʼautonomia sufficiente per percorrere 442 chilometri nel ciclo misto WLTP. La trazione è di conseguenza a quattro ruote motrici.

Rispetto al modello XC40 Recharge, sul cui pianale è costruita anche la C40, le forme sono più sportive, grazie al taglio in stile coupé della parte posteriore. Ma un taglio audace delle linee lo presenta anche il design del frontale, dove i proiettori con tecnologia a pixel esaltano la tipica griglia “chiusa” delle vetture elettriche. Per la C40 Recharge non ci sono alternative alla trazione 100% elettrica, mentre per il Suv XC40 ci sono anche le opzioni ibrida plug-in e con motori termici.

Lʼelettrica svedese sbarca in Italia in prevendita con la super accessoriata First Edition. Lʼinfotainment è stato sviluppato congiuntamente con Google e si basa sul sistema operativo Android, mentre lʼimpianto audio premium è firmato Harman Kardon. Il prezzo della Volvo C40 Recharge First Edition è di 57.500 euro (Ecobonus escluso), oppure di 60.950 euro se si opta per la formula “Care Offer”, che include 3 anni di manutenzione e assicurazione kasko/furto/incendio.