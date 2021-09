Volvo, la Fashion Week per lanciare la C40 Recharge

Milano Fashion Week , la moda monopolizza le serate milanesi ma le Case auto, in particolare quelle premium, seguono molto da vicino il mondo delle passerelle. Cʼè sintonia fra Auto, Moda e Sostenibilità, lo si è visto bene lʼaltra sera al Volvo Studio Milano , dovʼè stata presentata la Capsule Collection creata da Gilberto Calzolari per Volvo e ispirata dalla nuova C40 Recharge , che debutta finalmente sul mercato italiano.

La Volvo C40 Recharge ispira la Capsule Collection di Calzolari 1 di 14 2 di 14 3 di 14 4 di 14 5 di 14 6 di 14 7 di 14 8 di 14 9 di 14 10 di 14 11 di 14 12 di 14 13 di 14 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Originale crossover un poʼ Suv e un poʼ coupé, la C40 Recharge è il primo modello Volvo concepito per essere esclusivamente elettrico. Non soltanto, ma è anche il primo “leather free” ma non per questo manca di eleganza ed esclusività. Monta due motori elettrici, uno sullʼasse anteriore e lʼaltro sul retrotreno, e ad alimentarli ci pensa una potente batteria da 78 kWh, che può essere ricaricata velocemente dal 10 allʼ80% in soli 40 minuti. Una carica piena assicura lʼautonomia sufficiente per percorrere circa 420 chilometri. Sul mercato italiano la Volvo C40 Recharge è proposta nellʼunico allestimento “First Edition”.

In sintonia con il mood ecologista dellʼauto, Gilberto Calzolari ha realizzato una esclusiva capsule collection allʼinsegna della sostenibilità. Il colore principe della collezione è lʼelegante “fjord blue”, che campeggia su materiali innovativi, sostenibili e tecnologici. La collezione comprende un abito lungo asimmetrico senza maniche, un midi dress, una blusa con collo sciarpa e una gonna multipieghe, tutti capi realizzati in un crêpe de chine di poliestere riciclato e certificato GRS dallʼazienda tessile italiana Clerici Tessuto. Il filato è ottenuto peraltro dalla plastica recuperata dalla pulizia degli oceani.

Completano la collezione la t­-shirt “Ethics Meets Aesthetics” e un set di accessori quali una tote bag e un bucket hat realizzati dall’upcycling di airbag scoppiati. Una maschera facciale per il riposo è anchʼessa realizzata con plastica riciclata dal mare. La collezione è una limited edition e sarà disponibile “made to order” soltanto al Volvo Studio Milano.

Tornando alla Volvo C40 Recharge, la commercializzazione è già partita con la configurazione online della vettura. Il prezzo della First Edition è di 57.500 euro (ma bisogna aggiungere gli eventuali ecoincentivi), oppure di 60.950 Euro se si opta per la formula “Care Offer”, che include 3 anni di manutenzione e assicurazione kasko/furto/incendio.