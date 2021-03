Volvo C40 Recharge, il crossover tutto sostenibile

Volvo C40 Recharge è un dinamico crossover con lʼassetto alto, costruito sullo stesso pianale della XC40, ma rispetto a questa avrà trazione esclusivamente elettrica e non anche le vie di mezzo, cioè motorizzazioni ibride e termiche. Le forme sono più sportive, ma ammiccano a quelle di un coupé nella parte posteriore che chiude con un taglio graduale della linea del tetto, anche se la carrozzeria mantiene la praticità delle quattro porte. Taglio audace rivela anche il design del frontale, dove i proiettori con tecnologia a pixel esaltano la tipica griglia “chiusa” delle vetture elettriche.

Nei giorni scorsi abbiamo visto il Suv/Coupé svedese a Milano, in occasione del varo della prima colonnina di ricarica super veloce da 175 kW che sarà installata in zona Porta Nuova. Poi ne verranno altre 25 entro fine estate e si spera una trentina per fine anno, così da creare una rete ultra fast per ricaricare le Volvo elettriche e ibride plug-in, ma anche tutte le altre vetture ricaricabili. Il sistema di propulsione della C40 Recharge consta di due motori elettrici, uno per ognuno dei due assali, così da distribuire la trazione su quattro ruote motrici. I motori sono alimentati da una batteria da 78 kWh, che si ricarica allʼ80% in circa 40 minuti, offrendo unʼautonomia di circa 420 chilometri.

Allʼinterno lʼelettrica Volvo non è meno innovativa e anzi si distingue per essere il primo modello del brand a vantare rivestimenti completamente leather-free. Lʼinfotainment è stato sviluppato congiuntamente con Google e si basa sul sistema operativo Android. La connettività dellʼauto permetterà di aggiornare i software in modalità “over-the-air”, cioè a distanza e in tutto comfort. Prodotta in Belgio, la commercializzazione della Volvo C40 Recharge avverrà nella seconda metà dellʼanno e la vendita sarà esclusivamente tramite canali online.

