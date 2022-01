Volvo integra Google Assistant e riproduce a bordo i video YouTube

Lʼintegrazione con Google Assistant riflette il desiderio dei vertici Volvo di fornire ai propri clienti tutti quei servizi in ambiente connesso cui sono abituati al di fuori dellʼabitacolo. Una suite di servizi che si aggiornerà costantemente in futuro, in base agli sviluppi degli ingegneri Google. Lʼautomobilista di una Volvo potrà pertanto gestire le funzioni dellʼauto attraverso i comandi vocali impartiti con Google Assistant, esattamente come fa con i dispositivi domestici e mobili abilitati. Potrà anche chiedere a distanza di riscaldare lʼabitacolo, avviare il climatizzatore, bloccare o sbloccare le portiere, e ottenere informazioni sulla quantità di carburante o di energia disponibile.

La partnership tra Volvo Cars e Google comprende anche la piattaforma YouTube, i cui video potranno essere scaricati su Google Play nelle automobili della Casa di Goteborg. È lʼinizio in pratica dei servizi di streaming video a bordo delle autovetture, e pensando ai tempi lunghi di una ricarica di energia per i veicoli elettrici, la cosa non dispiace affatto per trascorrere il tempo necessario con minor noia. Ma attenzione, senza mai scendere a compromessi sul fronte della sicurezza, Volvo Cars consentirà la riproduzione di video solo quando la vettura è completamente ferma.

“Volvo Cars è stata la prima Casa automobilistica a introdurre la tecnologia e i servizi di Google nelle sue automobili; ora puntiamo a essere i primi a realizzare una completa integrazione con i dispositivi abilitati a Google Assistant ‒ ha dichiarato Henrik Green, Chief Product Officer di Volvo Cars ‒. Permettere ai nostri clienti di guardare video mentre ricaricano la batteria o quando aspettano che i loro figli escano da scuola, fa parte della nostra promessa di rendere la loro vita più confortevole e piacevole”.