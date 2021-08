Volvo rafforza la partnership con Google e ne integra i sistemi

Facilità, accesso intuitivo alle funzioni digitali e tutto quel che negli anni abbiamo imparato da Google . Adesso entreranno a bordo delle Volvo , in particolare le nuove vetture elettriche della Casa svedese, perché il nuovo sistema dʼinfotainment di queste è stato sviluppato per integrare gli ecosistemi di Volvo Cars e Google .

Lʼazienda di Goteborg è stata la prima Casa automobilistica a introdurre automobili equipaggiate con un sistema dʼinfotainment basato sul sistema operativo Android Automotive e dotato quindi di Google Assistant, Google Maps e Google Play. Questa collaborazione viene ora rafforzata per portare a un livello superiore lʼinfotainment e la connettività delle vetture Volvo. Le prossime auto elettriche del brand garantiranno unʼesperienza di fruizione semplice, rilassante, con pochi clic per accedere alle informazioni e senza soluzione di continuità, anche al di fuori dellʼabitacolo grazie alla gestione da remoto via app.

Il risultato è una user experience semplice, coerente, lineare. Al volante il guidatore riceverà soltanto le informazioni adeguate e necessarie al momento, così da ridurre le distrazioni e aumentare la sicurezza. In quanto connesse, tutte le Volvo a trazione elettrica riceveranno regolari aggiornamenti software e nuove funzionalità via etere (OTA), senza upgrade “da fermi” in concessionaria. Le future auto Volvo saranno inoltre dotate di un grande schermo touch centrale che fornirà contenuti più elaborati, attivabili attraverso comandi touch o vocali.

Infine uno schermo ad alta risoluzione fornisce al guidatore le informazioni più importanti relative alla guida, come la velocità e i livelli della batteria. Lʼhead-up display a sovraimpressione consente al conducente di avere le informazioni essenziali davanti agli occhi, senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.