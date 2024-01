Volvo EX30 e Corrente per la mobilità elettrica di Bologna

Corrente è il servizio di auto in condivisione 100% elettrico di Tper, l’azienda che gestisce il trasporto su gomma a Bologna e Ferrara, ma anche i treni regionali. Proprio per questo, la Volvo EX30 di Corrente potrà essere guidata al di fuori di Bologna, precisamente a Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno, poichè consente agli utilizzatori l’apertura della corsa in una città e la chiusura in un'altra (con una piccola variazione a rialzo del prezzo). A tal proposito, il servizio prevede una tariffa standard che comprende la spesa di un euro per prenotare il veicolo e di 0,34 euro al minuto, ma per chi ha un abbonamento ai mezzi pubblici non paga l'euro di prenotazione e al minuto avrà un costo di 0,24 euro. Per gli abbonati c'è poi un ulteriore sconto di dieci euro a tratta, che riduce notevolmente il costo dell'utilizzo.

Corrente e Volvo, mission condivisa

Corrente oggi conta su circa 82 mila clienti di diverse fasce d'età, che tra l'altro usufruiscono anche del servizio scooter elettrici e in cinque anni ha registrato 857 mila noleggi auto per un totale di 11,5 milioni di km percorsi. Come ha sottolineato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, l'accordo con Tper è importante "perché nasce da una condivisione di valori a favore della sostenibilità e, al di là della territorialità, rientra nella nostra strategia a livello nazionale. La scelta di Volvo Cars a favore di una futura mobilità a emissioni zero fa sì che Volvo Car Italia sia impegnata su più fronti per favorire il consenso e la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Riteniamo che il car sharing sia uno strumento di grande valore perché permette a un pubblico ampio, diversificato e consapevole di provare i vantaggi della guida in elettrico". Di recente vi abbiamo mostrato un progetto analogo di Volvo, al quale Michele Cisci fa riferimento anche in occasione della presentazione dell'accordo sancito con Tper e Corrente: "siamo noi stessi impegnati in prima persona con operazioni analoghe, come dimostra il progetto ELEC3City che abbiamo realizzato a Milano Portanuova, il primo car sharing elettrico di quartiere in Italia. Ma pensando allo sforzo per promuovere la mobilità elettrica nel nostro Paese, non posso non ricordare le stazioni Powerstop realizzate in collaborazione con i nostri concessionari, un’iniziativa senza precedenti. Siamo stati il primo costruttore a realizzare una rete di stazioni di ricarica ultrafast accessibile a tutti gli automobilisti e sono eclatanti i risultati ottenuti in termini di CO risparmiata. Con le stazioni Powerstop abbiamo contribuito a rendere possibile il viaggio in elettrico a lungo raggio nella nostra penisola grazie a punti di ricarica veloce dislocati in maniera conveniente".