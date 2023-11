Volvo EM90: i segreti della prima monovolume del brand svedese

La Volvo EM90 vista da fuori

Non è difficile da interpretare e raccontare, perchè ha un design deciso, con linee scolpite da tratti essenziali, tendenti a favorire lo spazio interno, assicurando un ritorno al pensiero del family feeling. Così, il frontale è caratterizzato da un taglio verticale e robusto, con i classici gruppi ottici a forma di "martello di Thor" e la calandra ovviamente priva di feritoie. La fiancata di questa Mpv svedese possiede porte posteriori scorrevoli su tutte e due i lati, a loro volta contraddistinti da un'ampia superficie vetrata, mentre il posteriore nasconde uno spazi elevato, favorito dal taglio netto verticale della coda che mette in mostra un grande lunotto e luci che si sviluppano sia in verticale che in orizzontale. Per la scelta delle vernici, Volvo ha inserito in listino quattro colori, mentre i cerchi, dal design accurato per favorire l'aerodinamicità della vettura, possono essere della misura da 19" o 20".