1 dicembre 2018 09:00 Volkswagen T-Roc, il diesel la sa ancora lunga Prezzi a partire da 27 mila euro

Se si dovesse citare un lotto ristretto di modelli di successo nel 2018, dentro bisognerebbe inserire sicuramente Volkswagen T-Roc. Il Suv medio di segmento C tedesco è stato infatti immatricolato in oltre 20 mila unità in Italia, in appena 9 mesi! Un vero boom, che ha indotto Volkswagen a insistere sul veicolo, lanciando la nuova motorizzazione 1.6 TDI SCR da 115 CV, in linea con lo standard Euro 6d-Temp sulle emissioni.

E dire che qualcuno ancora pensa che la fuga dal gasolio sia una prospettiva a breve termine. Certo il colosso tedesco ha annunciato investimenti corposi nei prossimi 5/10 anni sullʼalimentazione elettrica, ma il caro, vecchio diesel ancora dice la sua. Nuovo T-Roc 1.6 TDI dispone infatti di un sistema di catalizzazione SCR molto efficiente, che consuma e inquina poco. Eppure è un motore brillante, abbinato al cambio manuale a 6 marce, che permette al Suv di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 10,9 secondi e di raggiungere i 187 km/h di velocità massima.

Cʼè poi da dire che T-Roc rappresenta la vistosa offensiva di prodotto Volkswagen nel segmento dei Suv e crossover. Con Tiguan e Touareg, e in attesa del più piccolo T-Cross che vedremo nel 2019, si costituisce infatti un poker imbattibile nella categoria. Il design è poi un aspetto che facilita il successo di T-Roc, per le linee innovative, il tetto in stile coupé, il frontale largo e imponente e la bella armonia delle proporzioni. Senza dimenticare che le carrozzerie bicolore sono di serie in Italia e ampie sono le possibilità di personalizzazione.