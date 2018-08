Volkswagen T-Roc traina il rilancio del brand

Volkswagen T-Roc ha già tagliato il traguardo delle 100 mila unità vendute in Europa. In Italia, in appena 5 mesi, le immatricolazioni hanno raggiunto le 11.700 unità e si deve a lui lʼottimo risultato della Casa tedesca nella prima parte del 2018. Unʼoccasione per meritarsi una nuova motorizzazione: la turbodiesel 1.6 TDI SCR da 115 CV, che si caratterizza per la massima efficienza.