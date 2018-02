14 febbraio 2018 08:30 Urban e Sport, le due nuove facce di Tiguan Nuovo motore da 240 CV per Tiguan Allspace

Nel 2017 Volkswagen Tiguan è stato il modello di segmento D più venduto in Italia. Le versioni col motore a gasolio 1.6 TDI sono state le più apprezzate (il 35% del mix di vendite), ma il successo del Suv di fascia medio-alta ha convinto Volkswagen a proporre per questʼanno nuove versioni. Ecco allora gli inediti allestimenti Urban e Sport, e per la variante Allspace (la più offroad) ecco il 2.0 TDI biturbo da 240 CV.

Le due nuove versioni si chiamano Urban e Sport. La prima va a porsi allʼinizio di gamma, dove restano anche le versioni Style, Business e Advanced, mentre la Sport è pensata per una clientela più dinamica. Partiamo dalla nuova Tiguan Urban per scoprirne gli elevati contenuti di serie in rapporto al prezzo di listino: Front Assist, l’assistenza attiva per il mantenimento della corsia, impianto multimediale con schermo da 8 pollici e App-Connect. Una versione che col motore 1.4 TSI turbo benzina da 125 CV è offerta a 23.500 Euro. Davvero molto interessante.