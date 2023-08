Volkswagen Passat: la nuova non sarà berlina

La nuova generazione, la nona, sta per arrivare, ma il costruttore tedesco ha confermato che in listino ci sarà solo in versione station wagon.

Volkswagen Passat è stata venduta in oltre 30 milioni di esemplari in tutto il mondo.

Per la presentazione, ci siamo quasi L’estate volge al termine e la Volkswagen prepara la presentazione della nona generazione della Passat, un modello divenuto da tempo iconico per il costruttore tedesco. La novità più grande è proprio nella sua piattaforma di nascita, ovvero la modulare MQB EVO, che ha permesso alla Passat di crescere nelle dimensioni, offrendo più spazio per tutti, compresi i bagagli. Non è tutto, perché la futura, nuova berlina tedesca si presenterà anche con nuovi motori e una tecnologia al passo con i tempi. Per esempio, le sospensioni hanno le leve del multilink in posizione diversa e adottano nuovi ammortizzatori a doppia valvola per la gestione separata delle fasi di compressione ed estensione. Inoltre, gli ammortizzatori a controllo elettronico, grazie al sistema DCC Pro, prevedono 10 regolazioni destinate a cambiare il comportamento della vettura, in base alla taratura scelta.

Ufficio stampa Volkswagen

La nuova Passat è più grande La nona generazione sarà introdotta solo con carrozzeria station wagon e viene costruita sulla stessa piattaforma che dà la vita anche alla Skoda Superb. Le nuove dimensioni prevedono una lunghezza di 491 cm (14 cm in più del modello uscente), un passo di 284 cm e un baule di ben 690 litri (40 litri in più dell’ottava generazione). Internamente avrà una plancia totalmente ridisegnata, dominata da un display con grandezza variabile da 12,9” a 15" (a seconda delle versioni), inoltre in abitacolo ci saranno nuovi materiali, più ricercati, di qualità e più morbidi al tatto rispetto a quelli dell'attuale generazione, ma anche comodi sedili ventilati e con diversi programmi di massaggio.

Ufficio stampa Volkswagen